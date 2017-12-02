Barcelona'dan bir puan kaybı daha

La Liga'nın 14. haftasında lider Barcelona konuk ettiği Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı.

Camp Nou'da oynanan karşılaşmada konuk takım 20. dakikada Iago Aspas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Çok kısa sürede karşılık veren Barcelona, 22. dakikada Lionel Messi ile beraberliği yakaladı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda başka gol olmadı ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

Her iki takımın gol arayan güzel futbolu ikinci yarıda da devam etti. 63. dakikada Messi ve Jordi Alba'nın geliştirdiği atakta topu ağlara gönderen isim Barcelona'nın son haftalardaki formda oyuncusu Luis Suarez oldu. Karşılaşmada ilk defa öne geçen Barcelona buna karşın üstünlüğünü koruyamadı. 70. dakikada Aspas'ın asistinde Maxi Gomez maça bir kez daha eşitliği getirdi.

İlerleyen dakikalarda yeniden üstünlük sayısını arayan Barcelona'nın ataklarından sonuç çıkmadı ve karşılaşma 2-2 bitti.

La Liga'da art arda ikinci beraberliğini alan Barcelona 36 puanla liderliğini sürdürüyor. Puanını 18 yapan Celta Vigo ise 8.'liğe yükseldi. La Liga'da ikinci sıradaki Valencia yarın deplasmanda Getafe'yi yenerse lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 2'ye indirecek.

Bu arada La Liga'daki temsilcilerimizden Arda Turan, Barcelona'da yine maç kadrosuna giremezken. Celta Vigo'nun yedek kulübesinde yer alan Emre Mor ise karşılaşmada süre almadı.(Eurosport)