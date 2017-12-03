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Spor

Barcelona'da Umtiti sakatlandı

Fransız stoper sakatlığı sebebiyle ay sonunda oynanacak El Clasico'da forma giyemeyecek

03 Aralık 2017 18:36

Barcelona'nın evinde Celta Vigo'ya yenildiği maçta takımının yediği ikinci gol sırasında sakatlanan Samuel Umtiti'den kötü haber geldi.

Katalan ekibinin teknik direktörü Ernesto Valverde, maç sonunda yaptığı açıklamada baldırından sakatlanan Fransız stoperin yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Umtiti'nin çok iyi form yakaladığı bir zamanda sakatlandığını belirten Valverde, "Samuel gibi bir oyuncunun sakatlığı bizim için büyük bir kayıp." diye konuştu.

24 yaşındaki Umtiti uzun süreli sakatlığıyla birlikte Barcelona'nın 23 Aralık'ta Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı El Clasico'da da forma giyemeyecek. Javier Mascherano'nun da sakatlığının sürmesi sebebiyle Katalan ekibinin kadrosunda stoper olarak sadece Gerard Pique ve Thomas Vermaelen kalmış durumda. Teknik direktör Valverde'nin bu bölgede alternatif olarak Barcelona B Takımı'nda oynayan David Costas'ı da düşünebileceği ifade ediliyor.

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