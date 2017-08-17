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Dünya
Deutsche Welle

Barcelona'da terör alarmı

İspanya'nın Barcelona şehrinde bir minibüs kent merkezinde onlarca insanın içine daldı. Barcelona polisi, olayın terör saldırısı olduğunu duyurdu.Silhalı iki kişinin de bir restorana girdiği bildirildi.

17 Ağustos 2017 21:35

İspanyol polisi, Barcelona'da bir minibüsün, kent merkezindeki insanların arasına daldığını duyurdu.

Aracın, kentin en turistik yerlerinden Las Ramblas caddesinde kaldırıma çıkarak insanlara çarptığı açıklandı. Polis, olayın terör saldırısı olduğunu doğruladı.

Polis, olayda yaralananlar olduğunu açıkladı. Katalan acil servis yetkililer, insanlara, Placa Catalunya çevresine gitmemeleri için çağrıda bulunuldu.

Katalan Polisi, acil servis ekiplerinin çalışmalarını engellememek için halktan Las Ramblas caddesini boşaltmalarını istedi.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters, CÖ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BarcelonaLas RamblasPlaca CatalunyaPolisiDeutsche Welle Türkçe AP/Reuters CÖ/BÖ

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