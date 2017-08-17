Barcelona'da terör alarmı

İspanyol polisi, Barcelona'da bir minibüsün, kent merkezindeki insanların arasına daldığını duyurdu.
Aracın, kentin en turistik yerlerinden Las Ramblas caddesinde kaldırıma çıkarak insanlara çarptığı açıklandı. Polis, olayın terör saldırısı olduğunu doğruladı.
Polis, olayda yaralananlar olduğunu açıkladı. Katalan acil servis yetkililer, insanlara, Placa Catalunya çevresine gitmemeleri için çağrıda bulunuldu.
Katalan Polisi, acil servis ekiplerinin çalışmalarını engellememek için halktan Las Ramblas caddesini boşaltmalarını istedi.
© Deutsche Welle Türkçe
AP/Reuters, CÖ/BÖ