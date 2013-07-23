Barcelona’da Gerardo Martino dönemi

İspanyol devi Barcelona aradığı teknik direktörü nihayet buldu. Özerk Katalunya bölegsinin ekibi, sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmak zorunda kalan Tito Vilanova'nın boşluğunu Gerardo Martino ile doldurdu

50 yaşındaki deneyimli teknik adam ülkesi Arjantin'de kendisini 2 yıllığına Barcelona'ya bağlayan resmi sözleşmenin altına imza attı. Barcelona'nın Martino tercihinde Lionel Messi'nin büyük etkisinin bulunduğu belirtiliyor.

Paraguay’ı da çalıştırdı

Messi'nin altyapısından çıktığı Newell's Old boys takımını geçen sezon Arjantin Kapanış Ligi şampiyonu yapan; Libertadores Kupası’nda da yarı final oynatan Martino, bir dönem Paraguay Milli Takımı’nı da çalıştırmıştı.

Martino, Avrupa'da çok tanınmasa da 2007 yılında Güney Amerika'da yılın teknik direktörü seçilmişti.