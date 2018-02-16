Barcelona'da bir devir sona eriyor

La Liga'nın zirvesinde oturan Barcelona'ın dünyaca ünlü yıldızı Andres Iniesta'ya müthiş bir teklif var.



İspanyol spor gazetesinde yer alan iddiaya göre Çin Süper Ligi'nin ekiplerinden Tianjin Quanjian takımının, 33 yaşındaki süperstara sezon başına 35 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu bildirildi.



Arap ve MLS ekiplerinin de talip olduğu İniesta'nın bu cazip teklifi değerlendirmeye aldığı kaydedildi.



Çin ekibi yetkililerinin mart ayı sonlarına kadar net cevap bekledikleri Iniesta'nın altyapı kariyeriyle 22 yıldır formasını giydiği Barcelona ile yollarını ayırıp ayırmama konusunda çok önemli bir kararsızlık yaşadığı ifade edildi.



Çin kulübünün yetkililerinin bu transfer hakkında oldukça pozitif oldukları ve Iniesta'nın kendilerine olumlu bir cevap vermesini bekledikleri belirtildi.



Deneyimli oyuncunun yerine Philippe Coutinho'yu hazırlayan Barcelona yönetiminin de Andres İniesta'nın ayrılmasına onay verebileceği vurgulandı.

(beIN SPORTS)