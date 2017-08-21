Barcelona saldırısının baş faili öldürüldü

Barcelona ve Cambrils'deki saldırıların ardından Katalan polisinin Barcelona'nın batısında düzenlediği bir operasyonda, Barcelona saldırısının baş faili Faslı Yunus Ebu Yakub'un öldürüldüğü açıklandı.

Polis açıklamasında, kentin batısındaki Subirats'da düzenlenen operasyonda öldürülen şüphelinin, Barcelona saldırısının baş faili olduğu teyit edildi.

Katalan polisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Subirats'da öldürülen şüphelinin, Barcelona saldırısının faili Yunus Ebu Yakub olduğunu teyit ediyoruz" ifadesini kullandı.

13 kişinin hayatını kaybettiği ve 120'nin üzerinde kişinin de yaralandığı Las Ramblas'daki saldırının baş failinin Faslı Yunus Ebu Yakub olduğu açıklanmıştı. Yakub'un kaçmak üzere kullandığı aracın şoförünü de öldürdüğü anlaşılmıştı.

Yunus Ebu Yakub, Barcelona ve Cambrils'deki saldırıların arkasında olduğu belirlenen 12 kişilik İslamcı terör hücresinin tek firari üyesiydi.

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DW/AFP/dpa/Reuters/GA/BK