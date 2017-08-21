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Dünya
Deutsche Welle

Barcelona saldırısının baş faili öldürüldü

Katalan polisi Barcelona saldırısının baş faili olduğu açıklanan Faslı Yunus Ebu Yakub'un düzenlenen bir operasyon sonucu öldürüldüğünü açıkladı.

21 Ağustos 2017 23:25

Barcelona ve Cambrils'deki saldırıların ardından Katalan polisinin Barcelona'nın batısında düzenlediği bir operasyonda, Barcelona saldırısının baş faili Faslı Yunus Ebu Yakub'un öldürüldüğü açıklandı.

Polis açıklamasında, kentin batısındaki Subirats'da düzenlenen operasyonda öldürülen şüphelinin, Barcelona saldırısının baş faili olduğu teyit edildi.

Katalan polisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Subirats'da öldürülen şüphelinin, Barcelona saldırısının faili Yunus Ebu Yakub olduğunu teyit ediyoruz" ifadesini kullandı.

13 kişinin hayatını kaybettiği ve 120'nin üzerinde kişinin de yaralandığı Las Ramblas'daki saldırının baş failinin Faslı Yunus Ebu Yakub olduğu açıklanmıştı. Yakub'un kaçmak üzere kullandığı aracın şoförünü de öldürdüğü anlaşılmıştı.

Yunus Ebu Yakub, Barcelona ve Cambrils'deki saldırıların arkasında olduğu belirlenen 12 kişilik İslamcı terör hücresinin tek firari üyesiydi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/dpa/Reuters/GA/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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