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Spor

Barcelona evinde farklı kazandı

Barcelona - Roma: 4-1 İSTANBUL,(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona kendi sahasında Roma'yı 4-1 mağlup etti

05 Nisan 2018 02:55

Barcelona - Roma: 4-1

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona kendi sahasında Roma\'yı 4-1 mağlup etti.
Camp Nou\'da oynanan karşılaşmanın 38\'inci dakikasında Katalanlar, Daniele de Rossi\'nin kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında vites yükselten Barcelona, 55\'te Kostas Manolas (KK) ve 59\'da Gerard Pique ile farkı 3\'e çıkarttı. Roma bu gollere 80\'inci dakikada Edin Dzeko ile yanıt verirken, Luis Suarez 87\'nci dakikada attığı gol ile karşılaşmanın skorunu tayin etti: 4-1.
Roma\'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, sakatlığından dolayı bu karşılaşmada forma giyemedi.
Bu maçın rövanşı, 10 Nisan Salı günü TSİ 21.45\'te Roma Olimpiyat Stadyumu\'nda oynanacak.

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