Barcelona, evinde Celta Vigo'ya takıldı: 2 - 2 

Arda kadroda yok, Emre Mor süre almadı

İSTANBUl,(DHA)

İspanya LaLiga 14\'üncü hafta maçında lider Barcelona, Nou Camp\'ta konuk ettiği Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 22\'nci dakikada Messi ve 62\'nci dakikada Luis Suarez atarken, konuk takım Celta Vigo\'nun golleri 20\'nci dakikada Aspas ve 70\'inci dakikada Lopez\'den geldi.

Bu arada sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giymeyen Arda Turan kadroda yer almazken, Celta Vigo\'da oynayan Milli oyuncu Emre Mor ise kadroda olmasına rağmen süre almadı.

Barcelona bu sonucun ardından 36 puan ile liderliğini sürdürürken, Celta Vigo ise 8\'inci sıraya yükseldi. Barcelona, Valencia maçından sonra aldığı bu beraberlik ile son 2 maçında 4 puan bırakmış oldu.

Barcelona, LaLiga\'nın 15\'inci haftada deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.

