Barcelona, 25 maç sonra kaybetti!

La Liga'da haftaya lider olarak giren Barcelona, Nou Camp'ta Valencia'ya 2-3 mağlup oldu ve 25 maç sonra sahasında yenilgiyle tanıştı.

İspanya La Liga'da Barcelona, 22. hafta maçında Valencia'yı Nou Camp'ta konuk etti. Maça çok hızlı giren ev sahibi Katalanlar, 7. dakikada Alexis Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçti. Soldan Messi'nin attığı pasa hareketlenen Sanchez, dar açıdan vurdu ve Valencia filelerini havalandırdı.

Devrenin son dakikalarında ise konuk takım Valencia'nın beraberlik golü geldi. Dani Parejo, kendi başlattığı atakta son vuruşu da kendisi yaptı ve takımına Nou Camp'ta 1-1'lik eşitliği getirdi.

Takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle giderken, ikinci yarının da hemen başında Valencia golü geldi. Barcelona kale sahasında havalanan topa uçarak kafayı vuran Pablo Piatti, takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu golden sonra baskısını artıran Barcelona, Ricardo Costa'nın elle müdahalesi sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Lionel Messi, skora 2-2'lik eşitliği getirdi. Ancak konuk takım Valencia'nın pes etmeye niyeti yoktu. Sağ taraftan gelen ortaya çok sert vuran Paco Alcacer, takımını 59'da 3-2 öne geçirdi.

Maçın kalan bölümünde ise Barcelona, tüm baskısına rağmen skoru değiştiremedi ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sahasındaki 25 maçlık galibiyet serisi sona eren Katalanlar, 54 puanda kaldı. 2006 yılından bu yana ilk kez rakibinden Nou Camp'ta puan alan Valencia ise 28 puana yükseldi.

Atletico Madrid için liderlik sanşı

Barcelona'nın yenilgisi sonucunda aynı puanda bulunan Atletico Madrid bir kez daha liderlik şansı yakalamış oldu. Sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak olan Atletico Madrid, mücadeleden 1 puan dahi alsa 54 pualı Barcelona'yı geride bırakıp liderliğe yükselecek. Ancak eğer Atletico maçtan 3 puan değil de 1 puanla ayrılırsa liderliği geçici olabilir.

Çünkü saat 22.00'de bu kez Real Madrid sahaya çıkacak. Real, Athletic Bilbao deplasmanında kazanırsa puanını 56'ya yükseltecek ve 54 puanlı Barcelona'yı geride bırakacak. Real'in lider olabilmesi için ise Atletico Madrid'in puan kaybetmesi şart.