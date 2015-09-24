Barça Celta'da ara verdi: 4-1

Ligde oynadığı 4 maçı da kazanan Barcelona, bu sezon yenilgisi olmayan Celta Vigo deplasmanında 4-1 mağlup oldu.

Balaidos Stadı’nda oynanan mücadelede 26. dakikada Nolito’nun golüyle 1-0 öne geçen Celta Vigo, ikinci golde orta sahada iki rakip oyuncunun ortasında topu kontrol edemeyen Pique’den topu kapatan Aspas, kaleci Ter Stegen’in üstünden topu aşırarak durumu 2-0 yaptı.

Celta Vigo ikinci yarıda da bırakmadı

Barcelona’nın savunmasını maç boyunca darmadağan yakalayan Celta Vigo, Aspas’ın yine rakip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda skoru 3-0’a getirdi.

Topu maç boyuna rakibinden fazla ayağında tutan Barcelona, farkı azalatmak için Celta kalesine yüklendi ancak golü bulamadı. Barcelona, Brezilyalı yıldızının ayağından durumu 3-1 yapan golü buldu.

Celta Vigo’da oyuna 78’inci dakikada giren İsveçli golcü Guidetti, 5 dakika sonra skoru 4-1 yaptı.

Bu sonuçla Celta Vigo 13 puana yükselirken, Barcelona 12 puanda kaldı.