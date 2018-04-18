T24 LogoT24 Logo
Dünya

Barbara Bush öldü

Nafiz Albayrak / New York, 18 Nisan (DHA) - ABD eski Başkanı George Bush'un eşi ve eski ABD Başkanı George W

18 Nisan 2018 11:04

Nafiz Albayrak / New York, 18 Nisan (DHA) - ABD eski Başkanı George Bush\'un eşi ve eski ABD Başkanı George W. Bush\'un annesi Barbara Bush 92 yaşında yaşamını yitirdi.
ABD’nin eski başkanlarından George H. W. Bush’un eşi ve yine eski başkanlardan George W. Bush’un annesi Barbara Bush\'un hastanedeki tedavisinin sonuçsuz kalması nedeniyle eve iki gün önce çıktığı, Teksas eyaletine bağlı Houston kentindeki evlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi
Georege W. Bush-Barbara Bush, 73 yıllık evlilik süresiyle, Amerikan başkanlık tarihinde en uzun süreli evliliğe sahip çifti olarak biliniyor.
Barbara Bush, oğlu Jeb Bush\'un 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde, Trump’a karşı girdiği parti içindeki yarışta, oğlunun seçim kampanyasına destek olmak için soğuk ve karlı havaya rağmen hasta hasta Jeb Bush ile birlikte New England bölgesindeki mitinglere katılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nafiz AlbayrakNew YorkNisan DHAABDBaşkanı George BushABD Başkanı GeorgeBushBarbara BushABDninGeorgeBushunTeksasHoustonBushBarbara BushAmerikanJeb BushABD BaşkanlıkTrumpaNew England

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24