Barajda kaybolan gencin cesedi bulundu

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde dün yüzmek için girdiği Aslantaş baraj gölünde kaybolan Arif Toslak\'ın (26), cesedi bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızyusuflu köyü Karatepe Milli Parkı\'nda meydana geldi. Aslantaş baraj gölü kıyısına pikniğe giden bir grup arkadaş, tekneye binerek açıldı. Gruptan evli ve 2 aylık bir bebek babası olan Arif Toslak, yüzmek için göle atladı. Ancak bir süre sonra çırpınmaya başlayan Toslak, gözden kayboldu. Arkadaşları Tosak\'ı aradı, ancak bulamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Adana\'dan sevk edilen sualtı polisleri, Toslak\'ı bulmak için çalışma başlattı.

Toslak\'ın bugün sabah saatlerinde cesedine ulaşıldı. Eşinin cesedinin çıkarılışı sırasında sinir krizi geçiren Zeynep Toslak\'ın feryatları yürekleri dağladı. Zeynep Toslak, \"Yavrusuna doyamadı, ben onsuz ne yaparım. Allahım ne olur şuradan çıksın gelsin, keşke evde dursaydın ciğerimi yaktın. Ben yavrumuza ne diyeceğim, seni nasıl anlatacağım\" diyerek gözyaşı döktü.

Arif Toslak\'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü.



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