Barack Obama: Hoşçakal Berlin!

ABD Başkanı Barack Obama'nın yeniden Berlin'i ziyaret etmesi başkentlileri sevindirdi. Şehir merkezi yakınlarındaki bir bankta oturan 36 yaşındaki Jonas, "Obama'nın veda ziyaretiyle bizleri onurlandırması son derece ince bir davranış. Onu görebilmeyi çok isterdim”, diyor.

Obama daha önce iki kez gelmişti. 2008 yılındaki seçim kampanyası sırasında Zafer Anıtı'nın önünde yaptığı konuşmayla on binlerce Berlinliyi coşturmuş, 2013 yılında da tarihi Brandenburg Kapısı'nda ateşli bir konuşma yapmıştı.

Duygusal olmadıkları söylenen Berlinliler bu tarihi şehrin ruhunu yakalayan Obama'nın konuşmasından son derece etkilenmişler ve bu ziyaret kalıcı bir dostluğun başlangıcı olmuştu. Obama Berlin'i seviyor. Berlinliler de Obama'yı. Berlinliler barış mesajıyla Beyaz Saray'a taşınan Obama'ya büyük umut bağlamışlardı. 8 yıllık görev süresinin sonunda aynı coşku ve beklentilerden geriye ne kaldığını sorduğumuz Jonas yalın bir ifadeyle, "Üçüncü Dünya Savaşı çıkmadı” diyor.

‘Zarif bir jest'

Berlin'deki bir Amerikan şirketinde çalışan Kolja Menning de Obama'nın karnesini pek parlak bulmayanlardan. "Obama muhakkak ki güzel konuşmalar yaptı. Ama uyguladığı politikalar muhtaç durumdakileri es geçti” diyor. 36 yaşındaki Menning yaygın memnuniyetsizlik duygusunun Donald Trump'a Başkanlık yolunu açtığını ve Obama'nın Berlin'i yeniden ziyaret etmesinin jestten fazlası olmadığını sözlerine ekliyor.

Menning konuşurken kasketli bir adam köşeyi dönüyor ve yağmurdan korunmak için bir tentenin altına sığınıyor. Kasım ayının kasvetli atmosferine veda ziyaretine uygun olduğunu belirten mühendis Obama hayranı çıkıyor. Obama'nın genel sağlık sigortasından Almanya ile iyi ilişkilere kadar bir çok alanda başarılı olduğunu ve ‘bir daha onun gibisinin bulunamayacağını' söylüyor. O da "Berlin'e gelmişken Obama'yı görmeyi çok isterdim” diyor ama bu kez ABD Başkanının ziyaret programında açık hava konuşması bulunmuyor.

Sıkı güvenlik önlemleri

Birkaç yüz metre ilerde, Wilhelmstrasse'deyiz. Bir kitapçı Donald Trump'un Amerika'yı nasıl kurtaracağını anlattığı ‘Great Again' adlı kitabını vitrine yerleştiriyor. Trump, Obama'nın yarattıklarını kısmen silmeye niyetli. Trump döneminde ABD ile Almanya arasındaki sıcak ilişkilerde soğuma olacak mı? Yoldan geçen bir kadın "Aramız eskisi gibi olmayacak” diyor. O da Obama'nın kendini aratacağına inananlardan. Berlin gazeteleri trafik uyarılarıyla dolu. Şehir merkezine çıkan yollar ve metro hatları Obama başkentten ayrılana kadar kapalı kalacak.

Yasak bölge

Berlin'in ünlü Paris Meydanı trafiğe ve yayalarla kapanmış. Barack Obama meydandaki ünlü Adlon otelinde kalıyor. Otelin hemen karşısında da ABD Büyükelçiliği bulunuyor. Normal zamanlarda cıvıl cıvıl olan meydan şimdi bomboş. Aniden bir hareketlilik başlıyor. Polis yayaların 50 metre geriye çekilmesi için anons yapıyor. Meydandan geçen bir avuç kadar yaya şaşkınlıkla Wilhelmstrasse'ye yöneliyor. Meydanı çevreleyen demir parmaklıklara yaklaşmak bile yasak. Berlinliler randevularını kaçıracakları için söyleniyorlar. Brandenburg Kapısının fotoğrafını çekmelerine izin verilmeyen turistlerin suratı asılıyor. Balmumu müzesi ‘Madame Tussauds'un personeli de güvenlik nedeniyle müzeyi terk ediyor. Ama müzede çalışanlar kızmıyor ve "Fark etmez, zaten Obama'nın kopyası içerde duruyor” diyorlar.

© Deutsche Welle Türkçe

Nina Werkhäuser