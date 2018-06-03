Banvit'ten sert açıklama

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)

Banvit Basketbol Kulübü, kulübün faaliyetlerini önümüzdeki sezon sonunda durduracağına ilişkin iddialara yönelik açıklama yayınladı. Kulübün yaptığı açıklamada, \"Kulübümüz 2019-2020 sezonunda ve sonrasında da şimdiye kadar olduğu gibi A Takımı, Pilot Takımı ve Altyapısı ile liglerimizde iddiasını sürdürecektir\" ifadelerine yer verildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit, bazı internet sitelerinde kulübün önümüzdeki sezon sonunda faaliyetlerini durduracağı iddiaları üzerine açıklama yayınladı. Banvit Basketbol Kulübü\'nden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: \"Bugün başta Trendbasket isimli web sitesi olmak üzere çeşitli internet mecralarında çıkan tamamen YALAN VE ASILSIZ haberler nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Kaynağı belli olmayan YALAN haberler yayınlayarak habercilik yaptığını zanneden bu kişilerin basketbol kamuoyu önünde yalanlarını göz önüne çıkarmamız gerektiğinin görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Bahsi geçen internet sitesindeki kesinlikle gerçek dışı olan habere göre Banvit Basketbol Kulübü’nün 2018-2019 sezonu sonunda sportif faaliyetlerini durduracağından bahsediliyor. Sebep olarak da Banvit A.Ş.’yi satın alan yeni yatırımcıların basketbol işine sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Tüm basketbol kamuoyu bilmelidir ki Kulübümüz, Banvit A.Ş. ile 1 yıl daha devam edecek olan bir sponsorluk anlaşmasına sahiptir. Bu bir senenin sonunda da sponsorluğun uzatılması ile ilgili görüşmeler sürmektedir. Bu konu ile ilgili olarak henüz pozitif veya negatif bir durum bulunmamaktadır. Kaldı ki Banvit Basketbol Kulübü, Banvit A.Ş.’den tamamen ayrı bir yapıdır. Banvit Şirketi’nin Kulübümüz üzerinde herhangi bir yaptırımı ya da hissesi yoktur. Başka bir deyişle gelecek sezon en kötü senaryoda, Banvit Basketbol Kulübü yoluna devam edip etmeme kararını sadece kendisi verebilir. Tüm bu bilgiler ışığında basketbol kamuoyunun daha fazla bilgi kirliliğine maruz kalmaması adına bu tip haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Kulübümüz 2019-2020 sezonunda ve sonrasında da şimdiye kadar olduğu gibi A Takımı, Pilot Takımı ve Altyapısı ile liglerimizde iddiasını sürdürecektir. Bir diğer konu da son günlerde yurt içi ve yurt dışı bazı sitelerde yer alan ve Kulübümüze yakıştırılan koçlarla ilgili YALAN haberlerdir. Henüz herhangi bir koçve bunun yanı sıra herhangi bir oyuncu ile en ufak bir temasımız ya da görüşmemiz olmamıştır. Başkanımız Özkan Kılıç, Sportif Direktörümüz Turgay Çataloluk ve Genel Menajerimiz Turgay Zeytingöz’den oluşan transfer komitemiz tarafından yapılmamış olan tüm açıklama ve iddialar tamamen YALANDAN İBARET olacaktır.\"