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Banvit 'yeni sezona' hazır

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(BALIKESİR),(DHA)- YENİ sezon hazırlıklarını Uşak ve Antalya'da oynadığı 3 turnuva ile sonlandıran Banvit bu turnuvalarda 2 şampiyonluk ve bir 3'ncülük elde ederek sezona hazır bir görüntü verdi

26 Eylül 2017 15:05

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(BALIKESİR),(DHA)- YENİ sezon hazırlıklarını Uşak ve Antalya\'da oynadığı 3 turnuva ile sonlandıran Banvit bu turnuvalarda 2 şampiyonluk ve bir 3\'ncülük elde ederek sezona hazır bir görüntü verdi.
İlk olarak 11-13 Eylül tarihleri arasında Uşak\'ta düzenlenen Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Kupası\'na katılan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit, burada Demir İnşaat Büyükçekmece ve Muratbey Uşak Sportif takımları ile mücadele etti. Final maçında ise ev sahibi Muratbey Uşak Sportif ile oynayan Banvit çekişmeli geçen maç sonrasında Adonis Thomas\'ın 17 sayı ve 4 ribaundluk performansı ile karşılaşmadan 77-73 galibiyetle ayrılarak turnuvada şampiyonluğa ulaştı.
Banvit grubunun ikinci maçında Rus temsilcisi Zenit Basket ile karşılaştı ve maçtan 72-70\'lik galibiyetle ayrıldı. Gloria Smart Casual Event Basketbol Turnuvası\'nda ise Rus temsilcisi Nizhny Novgorod takımı ile karşılaşan Banvit, baştan sona üstün oynadığı mücadelede Jake Odum\'un 17 ve Tony Taylor\'ın 16 sayılık performansı ile turnuvayı tek mağlubiyetle 3\'ncü sırada tamamladı.
VİDMAR’A SÜRPRİZ
Hazırlıklarına Antalya\'da devam eden Banvit ikinci kez düzenlenen Gloria Smart Casual Event Basketbol Turnuvası\'na bu kez Beşiktaş Sompo Japan, Eskişehir Basket, Muratbey Uşak Sportif, Lokomotiv Kuban (Rusya) ve Zenit Basket (Rusya) ile birlikte katıldı.
Turnuva öncesinde Slovenya Milli Takımı ile birlikte Eurobasket Şampiyonu olan takım kaptanı Gasper Vidmar\'ı takımın kamp yaptığı otele geldiğinde büyük bir sürpriz bekliyordu. Vidmar\'ı otelin lobisinde karşılayan staff ve oyuncular ayakta alkışlarken daha sonrasında takım halinde Vidmar için özel olarak hazırlanan \'Hoşgeldin Şampiyon\' etiketli pastayı kesti.
Gloria Smart Casual Event Basketbol Turnuvası\'ndaki Finalde Rus temsilcisi Zenit Basket takımı ile karşılaşan Banvit Damian Kulig\'in 17 sayı ve Jake Odum\'un 16 sayılık ik performansı ile maçtan 82-80\'lik galibiyetle ayrılarak turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

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