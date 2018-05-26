Banvit yarı finale yükseldi

Banvit - Beşiktaş Sompo Japan: 83-75



Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Mehmet Şahin (xx)

BANVİT: Thomas 11 (xxx), Şehmus (x), Kulig 23 (xxxx), Tolga 3 (xx), Can 6 (xx), Vidmar 10 (xx), Rautins 6 (xx), Rıdvan 2 (xx),Taylor 17 (xxx), Caloiaro 5 (xx)

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Clark 10 (xxx),Erkan 7 (xx), Adams 14 (xx), Sertaç 9 (xx), Starwberry 21 (xxx), Kenan 6 (xx), Weems 2 (xx), Cody Lalanne4 (xx), Semih 2 (xx)

1. PERİYOT: 19-13 (Banvit)

DEVRE: 36-29 (Banvit)

3. PERİYOT: 58-53(Banvit)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi 2’nci maçında Beşiktaş Sompo Japan’ı konuk eden Banvit, karşılaşmadan 83-75 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Seriyi bu galibiyetle 2-0 kazanan Banvit, yarı finalde Fenerbahçe Doğuş\'un rakibi oldu.

İlk periyoda hızlı başlayan Banvit karşılaşmanın ilk 8 dakikasında rakibine 7 sayı fark atmayı başardı. Banvit’i Taylor, Caloiaro ve can attığı sayılarla omuzlaysan oyuncular oldu. Beşiktaş’ta da Sertaç, Starwberry,Clak takımlarına 7 sayı kazandıran isimler oldu. Banvit savunmasını geçmekte zorlanan Beşiktaş, ilk periyodun geri kalan zamanlarında da aradaki farkı kapatmakta güçlük çekti. İlk periyot 19 -13 Banvit’in üstünlüğü ile sona erdi.

2’nci periyota da hızlı başlayan Banvit, Tolga’nın üçlüğü ile üstünlüğünü devam ettirdi. 2’nci periyotta Beşiktaş hücumda daha çok çoğalarak ardaki farkı indirmeyi çalıştı. Ancak Banvit’in sert savunmasıyla karşılaşan Beşiktaş, ilk yarıyı 6 sayı geride kapattı. 2’nci periyotta Kulig, 10 sayı üreterek takımının farkını korudu. Bu periyotta, Beşiktaş’ta Erkan, Weems, Kenan, Starwberry ürettiği 16 sayıyla aradaki farkı kapamaya çalıştı. İlk yarı 36-29 Banvit’in üstünlüğü ile kapandı.

2’nci yarının 3’ncü dakikası geçilirken Sertaç’ın 4 sayısı, Adams ve Clark’ın 3’lükleri ile Beşiktaş, ilk yarının başında ilk kez 38-39 üstünlüğü yakaladı. Banvit erken mola aldı. Molanın ardından Taylor’un 4 sayısı ve Thomas’un üçlükleriyle Banvit 3’ncü periyodun bitimine 5 dakika kala tekrar 45-41 üstülüğü yakaladı. Banvit’in ardı ardına gelen basketlerinin sonrası bu kez Beşiktaş mola aldı. 3’ncü periyotta Kuling, Rautins, Caloiaro’nun ürettiği sayılarla üstünlüğünü koruyan Banvit, final periyoduna 5 sayı farkla girdi. 58-53.

Final periyodunda Banvit ilk 1 dakika içinde Vidmar ve Taylor ile 7 sayı üretti. Beşiktaş ilk dakikada erken mola almak zorunda kaldı. Molanın ardından hücumdan eli boş dönen ve top kaybı yapan Beşiktaş, karşılaşmanın bitimine 7 dakika kala rakibinin 8 sayı gerisine düştü. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Kuling ile basketler bulup iyi savunma yapan Banvit, bitime 3 dakika kala farkı 13 sayıya çıkardı. Geri kalan dakikalarda da Banvit üstünlüğünü korudu ve maçtan 83-75 skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada Banvit’te Kulig 23 ,Taylor 17,Vidmar 10, Beşiktaş’ta Starwberry 21, Adams14 sayı ile maçın en skorer oyuncuları oldular.

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