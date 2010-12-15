-BANVİT RÖVANŞTA YENİLDİ ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Banvit Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası (A) Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Fransa'ın Le Mans Sarthe takımına 67-59 yenildi. İspanyol Jose Martin, Belçikalı Renaud Geller ile İspanyol Oscar Perea'nın düdük çaldığı maçın ilk periyodunu 17-16 önde geçen Banvit, devreyi de 38-32 üstün tamamladı. Üçüncü periyotu 47-46 önde bitiren Banvit, maçı 67-59 kaybetti. Banvit'te Graves 17 sayı attı. Banvit, ilk maçında rakibini 78-70 yenmişti. Grubundaki 6. ve son maçında Banvit 21 Aralık'ta Rusya'nın Unics Kazan takımıyla karşılaşacak.