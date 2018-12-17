Banvit Fransa deplasmanında

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 9\'uncu hafta maçında Banvit, yarın Antares Arena’da Fransa temsilcisi Le Mans’a konuk olacak. Temsilcimiz Le Mans’ı mağlup ederek Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Banvit, Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 9\'uncu hafta maçında yarın saat 22.30’da Fransa temsilcisi Le Mans’a konuk olacak. Mücadeleyi Fernando Cuevas (İspanya), Janusz Calik (Polonya) ve Sebastien Clivaz (İsviçre) hakem üçlüsü yönetecek. Turuncu yeşilliler Avrupa’da bugüne kadar çıktığı 185 maçta, 106 galibiyet, 78 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren Banvit, yeni sezona çıktığı 8 maçtan 5\'ini kazanarak başladı. Banvit Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son karşılaşmada Almanya’da konuk olduğu MHP Riesen Ludwigsburg’u 76 - 88 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta mücadelesinde Bandırma’da karşı karşıya gelen iki ekibin maçında Banvit sahadan 96 - 67 galibiyetle ayrılmıştı. Banvit Fransa’da konuk olacağı Le Mans’ı mağlup ederek Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

(FOTOĞRAFLI)