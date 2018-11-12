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Spor

Banvit Avrupa'da galibiyet peşinde

BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA) Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı hafta maçında Banvit, yarın saat 20

12 Kasım 2018 15:31

BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA)

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı hafta maçında Banvit, yarın saat 20.00’de Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’nda Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek’i konuk edecek.
Banvit, Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı hafta maçında yarın saat 20.00’de Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek’i konuk edecek. Karşılaşmayı Georgios Poursanidis (Yunanistan), Nicolas Maestre (Fransa) ve Steve Bittner (Almanya) hakem üçlüsü yönetecek. Turuncu yeşilliler Avrupa’da bugüne kadar çıktığı 182 maçta, 104 galibiyet, 77 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren Banvit, yeni sezona çıktığı beş maçtan üçünü kazanarak başladı.
Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz hafta İtalya’da konuk olduğu Sidigas Avellino’ya başa baş geçen mücadele sonunda 99 – 95 mağlup olmuştu. Banvit Bandırma’da konuk edeceği Anwil Wloclawek’i mağlup ederek Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

(FOTOĞRAFLI)

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