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Spor

Banvit Avrupa'da galibiyet peşinde

BALIKESİR, (DHA) - Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Slovenya temsilcisi Petrol Olimpija Ljubljana takımını konuk edecek

16 Ekim 2017 19:00

BALIKESİR, (DHA) - Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Slovenya temsilcisi Petrol Olimpija Ljubljana takımını konuk edecek.
FIBA Şampiyonlar Ligi\'nin geçen sezonki finalisti Banvit, yeni sezonun ilk iç saha maçında Petrol Olimpija Ljubljana’yı konuk edecek. Basketbolseverler bu karşılaşmayı ücretsiz olarak salondan takip edebilecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde turuncu yeşillilerde sakat oyuncu bulunmazken, Banvit\'in Petrol Olimpija Ljubljana maç kadrosunda şu isimler yer alıyor: Adonis Thomas, Damian Kulig, Tolga Geçim, Can Altıntığ, Erkin Şenel, Metehan Akyel, Jacob Odum, Gasper Vidmar, Rıdvan Öncel, Tony Taylor, Angelo Caloiaro, Ragıp Berke Atar ve Şehmus Hazer.
Banvit Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 116 karşılaşmada 65 galibiyet, 1 beraberlik ve 50 mağlubiyet alarak %56 galibiyet yüzdesi elde etti. Avrupa\'da sezonu zorlu İtalya deplasmanında açan ve üç uzatma sonunda Umana Reyer Venezia’ya 108-101 mağlup olan Banvit, taraftarı önünde ilk galibiyetini alma peşinde. Turuncu-yeşilliler bu zorlu karşılaşmada taraftarının desteğini bekliyor.

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