Banvit - Union Olimpija: 87-83

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA, (BALIKESİR), (DHA)

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Sergiy Chebyshev (xx), Marek Maliszewski (xx), Markos Mchaelides (xx)

BANVİT: Thomas 9 (xxx), Kulig 10 (xxx), Tolga 5 (xxx), Can 2 (xx), Odum 4 (xxx), Vidmar 13 (xxx), Taylor 24 (xxxx) Caloiaro 20 (xxx)

PETROL UNION OLİMPİJA: Kastrati 7 (xxx), Radulovic 2 (xx), Oliver 10 (xxx), Span 10 (xxx), Bubnic 7 (xxx), Badzim 5 (xx), Morgan 22 (xxx), Lorbek 10 (xxx), Hrovat 10 (xxx)

1\'İNCİ PERİYOT: 26-14

İLK YARI: 43-29

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 58-49

NORMAL SÜRE: 75-75

5 FAUL ALAN: Jordan Morgan, Dk. 39.93 (Petrol Union Olimpija)

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2\'nci hafta karşılaşmasında Banvit evinde Slovenya temsilcisi Petrol Olimpija Ljubljana\'yı 87-83 mağlup etti. Bandırma ekibi, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

İlk periyoda konuk ekip Kastrati’nin dış atıştan basketiyle başladı. İlk 3 dakikası karşılıklı basketlerle geçen karşılaşmaya Vidmar’ın art arda basketleri damgasını vurdu. Bitime 3.26 dakika kala yine Vidmar’ın basketleri (17-10) konuk ekibe ilk molayı aldırdı. Periyodun bitimine 2 dakika kala 21-10 önde giden Banvit seyircinin de desteğiyle ilk periyodu 25-14 önde bitirdi.

İkinci periyot yine Polonya temsilcisi Union Olimpija\'dan, Oliver’ın basketiyle başladı. Devrenin bitimine 5 dakika kala Thomas ile Banvit 10 sayı farkla 32-22 önde götürdü. Banvit konuk ekibin hücumlarını sert savunmasıyla başarıyla önledi. Bu dakikalarda Banvit’in aceleci oyunu konuk ekibin işine yaradı. Ancak çabuk toparlanan Banvit devreye 43-29 önde girdi.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan Banvit, aradaki farkı açtı. Daha sonra konuk ekip bu farkı indirirken, periyodu 58-49 Banvit önde bitirdi.

Final periyodunda iyi bir performans gösteren Union Olimpija, farkı kapattı ve maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatma dakikalarında Banvit, Taylor ile skor üretti. Heyecanın doruk noktaya ulaştığı uzatma dakikasında bitime 2 dakika kala Taylor ile coşan Banvit, önde götürdüğü karşılaşmayı yine başarılı oyuncusunun sayılarıyla bitirdi ve parkeden 87-83\'lük skorla galip ayrıldı. Karşılaşma sonrası Banvit galibiyeti taraftarıyla kutladı.

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