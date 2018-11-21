Banvit - Ucam Murcia: 62-63

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Lorenzo Baldini (İTA), Boris Krejic (SLO), Wojciech Liska (POL)

BANVİT: Alex Perez 14, İsmail Cem Ulusoy, Devin Oliver 4, Ercan Osmani 2, Tolga Geçim 7, Jordan Morgan 10, Rıdvan Öncel, Şehmuz Hazer 8, Ragıp Atar 4, McKenzie Moore 13

UCAM MURCIA: Edu Duran, Alex Urtasub 10, Charlon Kloof 8, Damjan Rudez 5, Brad Oleson 10, Emanuel Cafe 6, Marcos Delia 8, Kevin Tumba 3, Sadiel Rojas 6, Askia Booker 7

1\'İNCİ PERİYOT: 21-22

DEVRE: 33-42

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 47-51

5 FAUL: Dk. 19.46 Kevin Tumba (Diskalifiye)

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 7\'nci hafta maçında Banvit, evinde konuk ettiği İspanya temsilcisi Ucam Murcia’ya, Alex Perez’in son saniye atışı çemberden dönünce 62-63 yenilmekten kurtulamadı.

Karşılaşma’ya Banvit, Tolga Geçim\'in basketiyle başladı. İlk 5 dakika Banvit, Oliver, Moore ve Morgan ile skor bulurken, konuk İspanya temsilcisi Ucam Murcia da Duran, Kloof ile skor üretti. Oleson\'u durdurmakta zorlanan Banvit ilk çeyreği 21-22 geride tamamladı. İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, 12\'nci dakikayı konuk ekip 26-29 önde geçti. Moore basketiyle skora denge getirirken, konuk ekip daha sonra farkı açmaya başladı. Çeyreğin son anlarına doğru konuk ekipten Tumba, Moore\'a yaptığı sert faul sonrası oyundan diskalifiye edildi. Devreye konuk ekip 33-42\'lik skor avantajıyla girdi. Dönüşte İspanyol temsilcisi skor avantajını sürdürürken çeyreğin son dakikalarında Ragıp ile sayılar bulan Banvit, farkı azaltsa da final periyoduna 47-51\'lik skorla geride başladı. Heyecan fırtınası eşliğinde geçen mücadelenin son anlarında ise rakibi karşısında farkı bire düşüren ve maçı kazanma şansı yakalayan Banvit\'te, Alex Perez\'in son saniyedeki dış atışı çemberden geri gelirken, İspanyol temsilcisi Ucam Murcia parkeden 62-63 galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)