Banvit - TOFAŞ maçının ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında TOFAŞ, Banvit’i deplasmanda 70-64 yenerken, baş antrenörler maçı değerlendirdi.

SASO FILIPOVSKI: \"HÜCUMDA İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK\"

Banvit Başantrenörü Saso Filipovski, \"Öncelikle Tofaş\'ı tebrik ediyorum. Biz savunmada genel olarak istediklerimizi yaptık. Ortalama olarak 85 sayı ortalamasına sahip Tofaş takımını 70 sayıda tuttuk. Fakat bunun aksine hücumda istediklerimizi yapamadık. Bunun yanında onların ribaund üstünlüğü vardı. Bu yüzden daha iyi taraf olan Tofaş\'tı. Bundan dolayı da maçı kazandılar\'\' dedi. Banvit\'in genç yıldız oyuncusu Tolga Geçim ise Flipovski şunları söyledi: \'\'Bugün maçta iyi mücadele edemedik. Savunmada istediklerimizi yapsak da hücumda bunu gösteremeyince karşılaşmayı kaybettik.\"

ORHUN ENE: \"GELİŞMEKTE OLAN BİR TAKIMIZ\"

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, \"6 maç üst üste kazanmış olmanın getirdiği özgüvenle oyunun sonunda 3-4 dakika önemli şeyler yaptık ama genel anlamda biz gelişmekte olan bir takımız. Şu çok önemli; oyuncularımızın da bunu düşünmemesi için gayret ediyoruz. Biz çok iyi bir takım değiliz. Biz beraber oynarsak iyi savunma yaparak takım haline geliriz. Bu lig iyi antrenörlerin basketbolcuların olduğu bir lig bu basketbolla yoruluruz, yıpratırız. Kazanmak istiyorsak organizasyonumuzu geliştirmemiz lazım. Oyuncuların istekli olduğunu görüyorum ama daha az hata yaparsak, iyi bir Zenit maçı oynadık oyunun büyük bölümünü çok iyi götürdük. Maçı çok basit hatalarla verdik. Neticede gelişmekte olan takımız. Önümüzdeki haftalarda daha da kontrollü oynayan, savunma yapan bir takım görürüz” diye konuştu.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Orhun Ene\'nin açıklamaları

-Sasa Flipovski\'nin açıklamaları

HABER: Erdem ÖZCAN - KAMERA: Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (BALIKESİR), (DHA)