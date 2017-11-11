Banvit - TOFAŞ: 64-70

Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ / BANDIRMA,(BALIKESİR), (DHA)

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Ziya Özorhon (xx), Serhat Biçer (xx), Ahmet Ersan Ergüler (xx)

BANVİT: Thomas 9 (xx), Kulig 16 (xxx), Tolga 10 (xxx), Can (xx), Metehan 2 (xx), Vidmar 9 (xxx), Taylor 15 (xxx), Caloiaro 3 (x)

TOFAŞ : Morgan 22 (xxx), Barış 9 (xxx), Yiğit 3 (xx), Mejia 12 (xxx), Henry 4 (xx), Owens 7 (xxx), Paunic 11 (xx), Kadji 2 (x)

1\'İNCİ PERİYOT: 16-21

İLK YARI: 34-40

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 50-52

TOFAŞ, ligde Banvit engelini de zorlanmasına karşın deplasmanda aşarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 6\'ncı hafta karşılaşmasında lider TOFAŞ, deplasmanda Banvit ile Kara Ali Acar Spor Salonu\'nda karşılaştı. Maça hızlı başlayan Banvit, ilk 4 dakikayı 12-6 önde geçerken, mola sonrası iyi bir dönüş yapan TOFAŞ, sert savunmasıyla birlikte ilk çeyreği geriden gelerek 21-16\'lık skorla önde tamamladı. İkinci çeyrekte Banvit, Thomas\'ın elinden bulduğu sayılarla skoru 23-23\'e eşitledi. Ardından karşılıklı sayılar görülürken, son bölümde iyi savunma yapan TOFAŞ, Mejia\'nın da son saniye üçlüğü ile devreye 40-34\'lük skor avantajıyla girdi.

BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

Dönüşte TOFAŞ\'ın savunması Banvit\'e zor anlar yaşatmasına karşın direnç gösteren ev sahibi ekip, skorer kimliğini hatırladı. Bu kez Thomas\'ın son saniye üçlüğü gelirken, buna rağmen TOFAŞ kader periyoduna 52-50 önde başladı. Nefes kesen final çeyreğinde skorda üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. Bitime 4 dakika kala Banvit, Tolga\'nın basketiyle öne geçmesine karşın, TOFAŞ son bölümde yeniden oyunda ritmini buldu ve parkeden 70-64\'lük galibiyetle ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü. Banvit ise ligde 3\'üncü mağlubiyetini aldı.

Karşılaşma öncesi Banvitli oyuncular salona ellerinde; önceki gün vefat eden Türk basketbolunun efsane oyuncularından Mehmet Baturalp anısına “Batur Abi Kalbimizdesin” yazılı pankart ile çıktı ve salonda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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