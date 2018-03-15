T24 LogoT24 Logo
Spor

Banvit - Nanterre 92: 73-64

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) SALON: Kara Ali Acar HAKEMLER: Vicente Bulto (xxx), Andris Aunkrogers (xxx), Petar Obradovic (xxx) BANVİT: Thomas 15  (xxx), Şehmuz 6 (xxx), Kulig 15  (xxx), Erkin (?) , Vidmar 9 (xxx), Rautins 11 (xxx), Rıdvan 2

15 Mart 2018 01:10

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Vicente Bulto (xxx), Andris Aunkrogers (xxx), Petar Obradovic (xxx)
BANVİT: Thomas 15  (xxx), Şehmuz 6 (xxx), Kulig 15  (xxx), Erkin (?) , Vidmar 9 (xxx), Rautins 11 (xxx), Rıdvan 2 (xx), Taylor 5 (xxx), Caloiaro 8 (xxx), Berge 2 (xx) 
NANTERRE 92: Aminu 2 (x), Konate 3 (x), Shuler 8 (xx), Schaffartzik 15 (xxx), Invernizzi 2 (xx), Tchoaffe 2 (xx), Jones 18 (xxx), Pansa  (x), Wilson 10  (xx), Ducteil 4 (xx)
1\'İNCİ PERİYOT:  12-15
İLK YARI: 39-30
3\'ÜNCÜ PERİYOT:  55-50
5 FAUL ALAN: 33.18 Şehmuz (Banvit)

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Banvit, Fransız temsilcisi Nanterre 92\'yi baştan sona üstün oynadığı maçta 73-64 yenerek rövanşı vermedi ve FIBA Şampiyonlar Ligi Son 8 Turu\'na kaldı.
İlk periyodun ilk 5 dakikasında Banvit’in hücumlardan sık sık geri dönmesini değerlendiren Nanterre 92 ilk 5 dakikayı Jones ve Schaffartzik‘nin basketleriyle 4-6 önde geçti. Karşılıklı basketler sonunda ilk periyodu konuk ekip Vidmar ve Taylor basketlerine rağmen 12-15 önde bitirdi.
İkinci periyoda konuk ekip Schaffartzik ile 3 sayılık basketiyle başlayınca (12-18) Banvit mola aldı. Mola sonrası Banvit genç yıldız oyuncusu Şehmuz’la başarılı oldu:14-18. 15’inci dakikada  Kulig ile 23-22 öne geçti. Taraftarın yoğun desteği sonunda Banvit giderek hızlanmaya başladı ve Thomas’ın 3 sayılık basketi (25-22) konuk ekibe mola aldırdı. Mola sonrası pota altında zorlamalı turnikesi Jones ile konuk ekip skor üretmeye başladı. Ancak Thomas ardı ardına basketleriyle bitime 2.25 dakika kala Banvit farkı giderek açmaya başladı:32-24. Devre, Schaffartzik ve Thomas’ın karşılıklı faul atışlarından sonra Banvit’in 39-30 üstünlüğüyle bitti.
Üçüncü periyoda Banvit Vıdmar’a  başladı. Konuk Fransız ekibi Shuler dış atıştan 2 kez cevap verdi.40-36  26 dakikaya 10 sayılık farkla giren (48-38) Banvit savunmasını giderek sertleştirince Jones dış atıştan skor üreterek farkı 5 sayıya indirdi:48-43 Karşılaşmanın 39’üncü dakikasında Jones ve Thomas karşılıklı basketleriyle 53-48 önde götürdüğü 3. periyodu Kulig’in türnikesi sonunda Banvit 55-50 önde bitirdi.
Dördüncü  periyodun ilk dakikalarında her iki ekipte hücumlardan boş dönmeye başladı. İlk basket 32. dakika da Şehmuz ile geldi:57-50.  Taylor  asistini Kulıg pota altında 9 sayılık farka ulaştı: 59-50 Karşılaşmanın  sona ermesine 5.51 dakika kala İzmir Marşı’yıla coşan Banvit farkı giderek açmaya ve FİBA Şampiyonlar Ligi  Son 8 Turuna  giden yolu açmaya başladı. Bitime 4 dakika kala Banvit 10 sayılık farkı daha açmak için hızlı hücumlarını sıklaştırdı ve Rautıns ile dış atıştan hemen ardından Thomas ile  skor: 69-54  Konuk Fransız ekibi Nanterre 92 bitime 2 dakika kala Tchouaffe ve Aminu ile art arda basketleri (69-58) Banvit’e mola aldırdı. Mola sonrası son 2 dakikada fazla sayı imkanı vermeyen  Banvit karşılaşmadan 73-64 galip gelerek rövanşı vermedi ve FİBA Şampiyonlar Ligi Son 8 Turu\'na kaldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ErdemBANDIRMA Balıkesir DHA SALON Kara Ali Acar HAKEMLER Vicente Bulto xxx Andris AunkrogersPetar ObradovicThomas 15KuligErkinVidmarRautinsRıdvanTaylorCaloiaroBergeAminuKonateShulerSchaffartzikInvernizzi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24