Banvit - Le Mans: 96-67

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA (Balıkesir) (DHA)

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Aleksandar Gisic, Alexey Davdydov, Steve Bittner

BANVİT: Sedat, Perez 3, Thornton 10, İsmail, Oliver 12, Ercan, Morgan 23, Rıdvan 12, Metehan, Bircevic 12, Şehmuz 14, Ragıp 10

LE MANS: Hendrix 15, Eito 3, Conger 14, Bigote 5, Tarpey 8, Cornelie 2, Yeguete 2, Thompson 13, Clark 5, Eyoum

1\'İNCİ PERİYOT: 20-15

İLK YARI: 36-32

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 67-47

5 FAUL ALAN: Dk. 39.11 Cornelie (Le Mans)

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 2\'nci hafta maçında Banvit, konuk ettiği Fransa şampiyonu Le Mans’ı farklı yenmeyi başardı.

Karşılaşma öncesi 2 gün önce vefat eden FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmanın ilk bölümlerinde Banvit\'ten Oliver, Morgan ve Perez\'in basketlerine Fransız temsilcisi Hendrix, Tarpey ve Conger\'in sayılarıyla karşılık verdi. İlk 5 dakikası 7-7\'lik eşitlikle geçilen çeyreğin son bölümüne doğru baskısını artıran Banvit bu bölümü 20-15 önde tamamladı. İkinci periyoda Ragıp\'ın pota altı basketiyle başlayan Banvit, daha sonra hücumlardan boş dönmeye başlayınca konuk ekip etkisini artırdı. Son bölümlere doğru top kayıpları artan Banvit buna karşın devreye 36-32 önde girmeyi başardı.

Dönüşte hızlı başlayan Banvit, Perez, Morgan ve Bircevic\'in sayılarıyla 10 sayılık farka ulaştı: 42-32. Savunmasını da sertleştirerek Fransa ekibine kolay sayı şansı tanımayan Banvit, 25\'inci dakikayı 51-38 önde geçti. Taraftarının da desteğiyle oyunu elinde tutan Banvit, kader çeyreğine 20 sayılık farkla 67-47\'lik skor avantajıyla üstün başladı. Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü kaybetmeyen Banvit, hücumdaki iyi organizasyonunu sürdürdü ve başarılı bir oyun ile parkeden 29 sayı farkla 96-67 galip ayrıldı.

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