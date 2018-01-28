T24 LogoT24 Logo
Spor

Banvit - Fenerbahçe Doğuş maçının ardından

Banvit Başantrenörü Filipovski: "Bugün sahanın iki tarafında da iyi işler yaptık" Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic: "Son maçlarda oynadığımız seviyede oynayamadık" Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ / BANDIRMA-BALIKESİR,(DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper

28 Ocak 2018 22:58

Banvit Başantrenörü Filipovski: \"Bugün sahanın iki tarafında da iyi işler yaptık\"

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic: \"Son maçlarda oynadığımız seviyede oynayamadık\"

Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ / BANDIRMA-BALIKESİR,(DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 16\'ncı hafta mücadelesinde Banvit, Fenerbahçe Doğuş\'u 63-61 mağlup etti. İki takımın başantrenörleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
OBRADOVİC: \"SON MAÇLARDA OYNADIĞIMIZ SEVİYEDE OYNAYAMADIK\"
Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Banvit\'i tebrik ederek, \"Gerçekten ciddi mücadele ediyorlar, savaşıyorlar. Kazanmak için çok büyük istekli oynadılar. Kaybettiğimiz şekline bakarsak bizim de kazanma şansımız vardı. Hiç bir zaman maçın son iki pozisyonundaki ofansif ve defansif durumlarını konuşmak istemiyorum. Son maçlarda oynadığımız seviyede oynayamadık ve maçı kaybettik\" dedi.
FİLİPOVSKİ: \"BUGÜN SAHANIN İKİ TARAFINDA DA İYİ İŞLER YAPTIK\"
Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski ise açıklamasında taraftara teşekkür ederek, her maça taraftarı davet etti. Oyuncuları galibiyetlerinden dolayı tebrik eden Filipovski \"Çok çalıştığımız için galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün sahanın iki tarafında da hücum ve savunmada da iyi işler yaptık. Özellikle savunmada çok iyiydik. Hücumda da çok iyi bir yüzde ve performans ile oynamamış olsak da onları da savunmada durdurmayı başardık. Böyle bir galibiyet takımın özgüvenini de yerine getiriyor. Bu yüzden de çok önemli bir galibiyetti. Bugün her şeyi bir araya getirdiğimizde bizim için basketbol bayramı oldu diyebilirim. Bugün bize destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. İki taraf içinde atmosfer çok güzeldi. Şunu da eklemek istiyorum\" diye konuştu.
Taraftarı Strazburg maçına davet eden Filipovski, FIBA Şampiyonlar Ligi son karşılaşmasında da taraftarı yine aynı şekilde tribünde görmek istediğini aktararak, maçların taraftar desteği ile daha kolay kazanıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Obradovic\'in açıklamaları
- Filipovski\'nin açıklamaları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Banvit Başantrenörü FilipovskiDoğuş Başantrenörü ObradovicTufan DALGIÇBANDIRMABALIKESİRDHA Tahincioğlu Basketbol Süper LigiBanvit Fenerbahçe DoğuşOBRADOVİCMAÇLARDA OYNADIĞIMIZ SEVİYEDE OYNAYAMADIK" Fenerbahçe Doğuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24