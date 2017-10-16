Banvit - Eskişehir Basket: 55-58

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA)

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Yener Yılmaz,Semih Vural, Halit Can Cihan

BANVİT: Michael Thomas 4, Damian Kulig 9, Jacob Andrew Odum 13, Tony Taylor 12, Angelo Caloiaro 2, Gasper Vidmar 6, Tolga Geçim 6, Can Altıntığ 3, Erkin Şenel, Metehan Akyel, Rıdvan Öncel, Ragıp Berke Atar

ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan 3, Yunus Emre Sonsırma 1, William Baron 5, Earl Rowland 22, Sean Marshall 13, Jeffrey Ayres 10, Viacheslav Kravtsov 2, Doğan Şenli 2, Buğrahan Tuncer, Caner Erdeniz, Mehmet Alemderoğlu, Dorukhan Engindeniz

1.PERİYOT: 18-20 (Eskişehir Basket)

DEVRE: 28-41 (Eskişehir Basket)

3. PERİYOT: 46-46

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2\'nci hafta karşılaşmasında ilk defa seyircisi önüne çıkan Banvit, Eskişehir Basket’e yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı.

İlk periyoda Eskişehir Basket, Kravtsov’un art arda basketleriyle başladı (0-4). Buna Banvit de Vidmar\'la art arda 3 kez cevap verdi: (4-6) İlk 5 dakika Rowland ve Orçun’un basketleriyle 8-8 eşitlikte geçildi. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyodun bitimine 1.25 dakika kala Tolga bir kez daha skoru eşitledi: 18-18 İlk periyot Eskişehir Basket’in 18-20 üstünlüğüyle bitti.

KONUK EKİP HIZLI BAŞLADI

İkinci periyoda Banvit ilk hücumdan geri dönünce Marshal boş dönmedi: 18-22 Banvit de Kulig ile ardından Odum ile farkı 1 sayıya indirdi:23-24.15’inci dakika Rowland ‘ın 3 sayılık basketiyle konuk ekibin 23-31 üstünlüğüyle geçildi. Hemen ardından yine Rowland basketiyle 10 sayılık fark oluşunca Banvit mola aldı: 23-33. Mola sonrası hücumlardan Banvit yine boş döndü. Bu periyotta Thomas Banvit’e art arda basketler kazandırarak 10 sayılık farkı indirmeye çalıştı. Buna rağmen devrenin bitimine 2 dakika kala hücumlardan boş dönmeyen Eskişehir Basket soyunma odasına 41-28\'le 13 sayı farkla önde gitti.

3\'ÜNCÜ PERİYOT NEFES KESTİ

Üçüncü periyoda 13 sayılık farkın rahatlığıyla oyuna başlayan konuk ekip ilk hücumdan boş dönünce Taylor fırsatı kaçırmadı: 31-41. Çok çekişmeli geçen 3\'üncü periyot özellikle Rowland’ın oyunu yönlendirmesiyle konuk ekibin üstünlüğü devam etti. Periyodun bitimine 2 dakika kala Banvit Tolga’nın turnike basketiyle 13 sayılık farkı önce 5 sayıya sonra 1 dakika kala da Caloiaro ve Odum ile 2 sayıya (44-46)indirdi. Heyecan fırtınası şeklinde geçen son saniyelerde Odum faul atışlarıyla üçüncü periyot 46-46 eşitlikle bitti.

FİNALİ ESKİŞEHİR YAPTI

Karşılaşmanın final periyodu ilk dakikalarında her iki ekip de 2 dakika sayı bulamadılar. 33’üncü dakikada ilk sayılar Ayres ve Kulig ile geldi ve eşitlik bozulmadı: 48-48. Bu dakikadan sonra karşılaşmadaki çekişme giderek büyüdü. Atış halinde bulunmayan Rowland’a yapılan faul 3 sayı sayılınca itirazlar büyüdü. Rowland 3 faul atışını da değerlendirdi:48-51. Karşılaşmanın bitimine 2.37 dakika kala 51-54 geriden gelen Banvit karşı hücumda Vidmar ile 2 sayılık faul atışlarını değerlendiremedi. Bitime 1 dakika kala Eskişehir Basket, Baron ile büyük fırsat yakalayarak galibiyete biraz daha yaklaştı:51-56 Karşılaşmanın kalan saniyelerinde Banvit’in top kayıplarını iyi değerlendiren Eskişehir Basket, Odum’un 3 sayılık basketine rağmen Rowland skoru belirledi ve karşılaşmadan 55-58 galip gelerek ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Eskişehir Basket\'ten 22 sayıyla Rowland olurken, Banvit\'ten Odum ise 13 sayı kaydetti.

(FOTOĞRAFLI)