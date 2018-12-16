Banvit - Darüşşafaka Tekfen: 65-82

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (BALIKESİR) (DHA)

SALON: Banvit Kara Ali Acar

HAKEMLER: Özlem Yalman, Alper Özgök, Semih Vural

BANVİT: İsmail Cem Ulusoy 6, Alex Perez 13, Devin Oliver 7, Jordan Morgan 17, Gary Neal 4, Rıdvan Öncel 8, Şehmus Hazer 4, Davon Shelton Jr. 6, Metehan Akyel

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Michael Eric 6, Muhammed Baygül, Toney Douglas 19, De Marious Brown 6, Jeremy Evans 8, Ray McCallum 12, Berk Demir 11, Doğuş Özdemiroğlu 6, Emircan Koşut, Oğuz Savaş 14

1\'İNCİ PERİYOT: 17-14

İLK YARI: 27-42

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 41-64

5 FAUL: 38.52 Michael Eric (Darüşşafaka Tekfen)

Darüşşafaka Tekfen, ilk periyot dışında maçın büyük bir bölümünü üstün götürdüğü maçta deplasmanda Banvit\'i 17 sayılık farkla 82-65 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11’inci haftasında Banvit, Darüşşafaka Tekfen’i ağırladı. Evans\'ın basketleriyle geriye düşen Banvit, Morgan ile pota altından etkili olunca skor avantajını ele geçirdi ve ilk çeyreği 17-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oldukça yüksek yüzdeli isabetleriyle zengin bir hücum görüntüsü çizen Darüşşafaka Tekfen, 13-0’lık seri yakaladı geriden gelerek 14’üncü dakikada farkı 8’e çıkardı: 19-27. Akabinde McCollum ve Doğuş’un ellerinden üst üste bulduğu dış sayı isabetleriyle farkı artıran konuk ekip, üstünlüğünü korudu ve devreyi 42-27 üstün bitirdi.

İkinci yarıda da rüzgarını sürdüren konuk ekip, 9-0’lık seriyle 26’ncı dakika içerisinde farkı 23 sayıya kadar çıkardı: 31-54. Bu andan itibaren parkede oyun hakimiyetini ele geçiren ve oyunun ritmini belirleyen Darüşşafaka Tekfen, hücumda boyalı alanı iyi kullandı ve son çeyreğe 64-41’lik skor avantajıyla başladı. Mücadelenin son bölümünde Douglas ve Oğuz’un katkılarıyla farkı giderek açan Darüşşafaka Tekfen, parkeden de 82-65’lik skorla galip ayrıldı.

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