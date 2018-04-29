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Spor

Banvit - Anadolu Efes: 82-90

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA) SALON: Kara Ali Acar HAKEMLER: Aytuğ Ekti  (xx), Ali Şakacı (xx), Mehmet Karabilecen (xx) BANVİT: Thomas 19 (xxx), Şehmuz (x), Kulig 11 (xxx), Erkin (?), Vidmar 16 (xxx), Rautins 14   (xxx), Rıdvan (xx), Taylor 6 (xx

29 Nisan 2018 20:41

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)

SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Aytuğ Ekti  (xx), Ali Şakacı (xx), Mehmet Karabilecen (xx)
BANVİT: Thomas 19 (xxx), Şehmuz (x), Kulig 11 (xxx), Erkin (?), Vidmar 16 (xxx), Rautins 14   (xxx), Rıdvan (xx), Taylor 6 (xx), Caloiaro 16 (xxx), Ragıp (?)
ANADOLU EFES: McCollum 25 (xxx), Doğuş 3 (xx), Onuralp (?),  Berk (?), Motum 21 (xxx), Weems 8 (xxx), Stimac 9 (xxx), Muhaymin (?), Dunston 10 (xxx), Simon 14 (xxx)
1. PERİYOT: 18-25
DEVRE: 34-49
3. PERİYOT: 58-71
5 FAULLE ÇIKAN: Dk. 35.40 Kulig (Banvit)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27’nci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit’i 90-82 yendi. Anadolu Efes 20. galibiyetini alırken Banvit de 10. mağlubiyetini aldı.
Anadolu Efes\'in baskısı altında geçen ilk çeyrek, İstanbul temsilcisinin 18-25\'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyreğin başında hücumlarından Banvit boş dönerken, Anadolu Efes de Dunston ve McCollum\'un basketleriyle aradaki farkı açtı:18-29. Anadolu Efes\'in sert savunması karşısında çözüm üretemeyen Banvit, sık sık mola alırken soyunma odasına da İstanbul ekibinin 34-49\'luk üstünlüğü ile gidildi.
Dönüşte aradaki sayı farkının rahatlığıyla oyuna başlayan Anadolu Efes karşısında Banvit, Rautins ve Caloiaro\'nun basketleriyle birlikte 8-0\'lık seri yakaladı: 42-51. Giderek hızlanan oyunda Banvit\'in top kayıplarını değerlendiren konuk ekip son çeyreğe 58-71 önde girdi. Her iki ekip de kader periyoduna top kayıplarıyla başlarken, Banvit üst üste Kulig ve Rautins\'in sayılarıyla aradaki farkı azaltmaya başladı. Maçın bitimine 6 dakika kala oyun sertleşirken, Anadolu Efes parkeden 82 - 90 galip ayrıldı.

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