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Spor

Banvit - AEK Atina: 78-71

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) SALON: Kara Ali Acar HAKEMLER: Vicente Bulto (xx), Janusz Calik (xx), Sergiy Chepyshev (xx) BANVİT: Thomas 18 (xxx), Kulig 3 (xx), Tolga 4 (xxx), Erkin 3 (xx), Vidmar 7 (xxx), Rautins 23 (xxx), Rıdvan 1 (xx) ,Tay

11 Ocak 2018 01:28

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Vicente Bulto (xx), Janusz Calik (xx), Sergiy Chepyshev (xx)
BANVİT: Thomas 18 (xxx), Kulig 3 (xx), Tolga 4 (xxx), Erkin 3 (xx), Vidmar 7 (xxx), Rautins 23 (xxx), Rıdvan 1 (xx) ,Taylor 19 (xxx), Caloiaro (xx)
AEK ATİNA: Elonu (x), James 10 (xxx), Green 13 (xxx), Harris 15 (xxx), Xanthopoulos 2 (x), Sakota 13 (xxx), Larentzakis 4 (xx), Barlow 2 (x), Mavroeidis 8 (xxx), Kawadas 4 (xx) 
1\'İNCİ PERİYOT: 24-13
İLK YARI: 41-36
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-56
5 FAUL ALANLAR: Dk. 38.59 Vıdmar (Banvit) - Dk. 39.55 Green (AEK Athens)

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 10\'uncu hafta karşılaşmasında evinde Yunanistan temsilcisi AEK Atina takımını konuk eden Banvit güçlü rakibini 78-71 yendi.
Banvit karşılaşmaya Vidmar, Thomas ve Taylor’ın basketleriyle başladı. James ve Harris’in sayılarına rağmen hızlı oyunuyla ilk 5 dakikaya 12-7 önde girdi. Periyodun bitimine 2.46 dakika kala AEK, 18-7 iken mola aldı. Ancak Rautins\'in art arda üçlükleriyle Banvit çeyreği 24-13 önde bitirdi. İkinci çeyrekte Kulig ve Rautins\'in skorer oyunu devam ederken devrenin bitimine 5 dakika kala 33-23\'lük skor avantajı yakalayan Banvit, hücumlardan boş dönmeye başlayınca fark azaldı ve soyunma odasına ev sahibi ekip 41-36 üstün gitti.
Dönüşte maç yüksek tempoda geçerken, her iki ekip de karşılıklı basketlerle skor üretti. Banvit, hücumdaki etkisini ribauntlardaki üstünlüğü ile sürdürünce kader çeyreğine 61-56 önde başladı. Final periyodunda Thomas ve Taylor, Banvit adına yeniden sahne alırken son 5 dakikada ise oyun sertleşti. Yunanistan ekibinin sert savunması karşısında zorlanmasına karşın Banvit, dış atışlardan da bulduğu isabetlerle birlikte maçtan 78-71 galip ayrıldı. 15 Yunan taraftarının da izlediği karşılaşma sonunda Türk taraftarlar oyuncuları ayakta alkışladı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncuları Banvit’te 23 sayı ile Rautins ve 19 sayı ile Taylor olurken, AEK\'te ise Harris\'in 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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