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Ekonomi

Bankalara “terör finansmanı” duvarı

Bankalar, PTT ve aracı kurumların yanı sıra sigorta ve emeklilik şirketlerine, terörün finansmanının önlenmesi için “Uyum Programı” zorunluluğu getiriliyor.

16 Eylül 2008 03:00

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi çalışmaları kapsamında başta bankalar gelmek üzere PTT (bankacılık faaliyetiyle sınırlı olmak üzere), aracı kurumlar, sigorta ve emeklilik şirketlerine "Uyum Programı" zorunluluğu getirildi.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik" 1 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe girecek. Yükümlüler de, uyum programlarını bu tarihe kadar oluşturacak ve MASAK'a gönderecek.

Yönetmeliğe göre, program kapsamındaki risk yönetimi, izleme ve kontrole ilişkin faaliyetler, yönetim kurulunun gözetim ve denetiminde uyum görevlisi tarafından yerine getirilecek. İç denetim ise teftiş kurulları veya iç denetim birimlerince gerçekleştirilecek.

Yönetim Kurulu, işletme büyüklüğü, işlem hacmi, şube ve personel sayısı ile karşılaşılabilecek riskleri göz önünde bulundurarak, uyum görevlisine bağlı, uyum birimi de kurabilecek.

Yükümlüler, uyum programı kapsamında, işletme büyüklüklerini, iç hacimlerini ve gerçekleştirdikleri işlemlerin niteliğini gözeterek bir kurum politikası oluşturacak. Kurum politikaları, uyum görevlileri aracılığıyla MASAK'a da gönderilecek. Politikalarda sonradan yapılan değişiklikler de en geç 1 ay içinde Başkanlığa iletilecek.

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