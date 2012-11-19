Bangladeş'te yangın: 11 ölü

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir gecekondu bölgesinde çıkan yangında, 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yangın, nüfusun çok yoğun olduğu bölgede hızla yayılarak 500 evi küle çevirdi.

İtfaiye yetkilisi Ataur Rahman, hayatını kaybedenler arasında 6 kadın ile 1 çocuğun da bulunduğunu; yaralıların durumunun da ağır olduğunu kaydetti.

Yangının neden çıktığı konusunda başlatılan araştırmada kapsamında yapılan önincelemeler, olaya bir sigara veya elektrikli sivrisinek savarın neden olmuş olabileceğine işaret edildi.

BBC Dakka muhabiri Anbarasan Ethirajan, evlerin teneke, bambu ve plastikten inşa edilmiş olduğundan dolayı yangının büyük hızla yayıldığını aktarıyor.

Bu gecekondu bölgesindeki halk çok düşük gelirli işçilerden oluşuyor. Buradaki ailelerin çoğu şimdi evsiz kalmış durumda. (BBC Türkçe)