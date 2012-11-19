T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bangladeş'te yangın: 11 ölü

Sabahın erken saatlerinde başlayan yangın, nüfusun çok yoğun olduğu bölgede hızla yayılarak 500 evi küle çevirdi.

19 Kasım 2012 10:01

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir gecekondu bölgesinde çıkan yangında, 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yangın, nüfusun çok yoğun olduğu bölgede hızla yayılarak 500 evi küle çevirdi.

İtfaiye yetkilisi Ataur Rahman, hayatını kaybedenler arasında 6 kadın ile 1 çocuğun da bulunduğunu; yaralıların durumunun da ağır olduğunu kaydetti.

Yangının neden çıktığı konusunda başlatılan araştırmada kapsamında yapılan önincelemeler, olaya bir sigara veya elektrikli sivrisinek savarın neden olmuş olabileceğine işaret edildi.

BBC Dakka muhabiri Anbarasan Ethirajan, evlerin teneke, bambu ve plastikten inşa edilmiş olduğundan dolayı yangının büyük hızla yayıldığını aktarıyor.

Bu gecekondu bölgesindeki halk çok düşük gelirli işçilerden oluşuyor. Buradaki ailelerin çoğu şimdi evsiz kalmış durumda. (BBC Türkçe)

ETİKETLER

bagladeşyangın11 ölüitfaiyegecekondukadınçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24