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Dünya

Ban'dan Esad'a yanıt DADAAB MÜLTECİ KAMPI (A.A)

09 Aralık 2011 23:39

-Ban'dan Esad'a yanıt DADAAB MÜLTECİ KAMPI (A.A) - 09.12.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Birleşmiş Milletler'in inandırıcılığını sorgulayan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a, "Suriye güvenlik güçlerinin 4 binden fazla kişiyi öldürmesi haberlerinin son derece inandırıcı" olduğu yanıtını verdi. Somali'ye sürpriz ziyaretinin ardından Kenya'daki Dadaab mülteci kampına giden Ban, "Tüm inanılır ve güvenilir haberler, Şam rejimi karşıtı gösterilerin bastırılmasında Suriye güvenlik güçleri tarafından 4 binden fazla kişinin öldürüldüğünü gösteriyor. Mülteciler Yüksek Komiseri çeşitli kaynaklar, çok güvenilir kaynaklar tarafından bilgilendirildi" dedi. Esad, önceki gün Amerikan ABC televizyon kanalına yaptığı açıklamada, BM tarafından, Suriye'de 4 bin kişinin öldürüldüğü açıklamasının hiçbir inandırıcılığı bulunmadığını söyleyerek, "BM'nin güvenilir bir kuruluş olduğunu kim söylüyor" demiş, hiçbir zaman göstericilerin öldürülmesi emri vermediğini belirtmişti. -BM gücüne saldırıya kınama- BM Genel Sekreteri Ban, ayrıca, Lübnan'ın güneyinde görev yapan BM barış gücüne Sur kentinde girişilen ve 5 Fransız BM askerinin yaralandığı saldırıyı sert bir dille kınadı. -Ban: "BM Somali'ye geri dönecek"- Öte yandan, bu sabah saatlerinde Somali'ye sürpriz bir ziyarette bulunan Ban Ki-mun, BM'nin Somali Siyasi Ofisi'nin Ocak'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'den Mogadişu'ya yeniden taşınacağını belirterek, ayrıca Kenya'nın, Uganda ve Burundili kuvvetlerden oluşan Somali'deki Afrika Birliği asker katkısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Ziyareti sırasında çelik yelek giyen BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Mogadişu'da geniş güvenlik önlemleri altında düzenlediği basın toplantısında, Somali'nin kritik bir dönüm noktasında olduğunu söyledi. BM Genel Kurulu Dönem Başkanı Nasır Abdülaziz ile sürpriz bir ziyaret yapan Ban, "Buraya değişiklikleri kendimiz görmeye ve Birleşmiş Milletler ile uluslararası toplumun güçlü dayanışmasını göstermeye geldik" diye konuştu. Ban, 20 yıldan bu yana Somali'yi ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri oldu.

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