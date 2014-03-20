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Dünya
Deutsche Welle

'Bana söyleneni yaptım'

11 Eylül saldırılarının en önemli sanıklarından El Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in damadı hâkim karşısına çıktı.

20 Mart 2014 17:53


Bin Laden'in damadı Süleyman Ebu Geyt, 11 Eylül 2001'de Amerikan vatandaşlarına yönelik terör eylemi düzenlemek ve teröre yardım ve yataklık suçlamalarıyla mart ayı başından bu yana New York'ta yargılanıyor. 48 yaşındaki Geyt mahkemede savunmasını kendisi yaptı.

Ebu Geyt savunmasında, 11 Eylül saldırılarına katılmadığını ifade etti. Geyt iddianamede El Kaide'nin silahlı kolunda yer almakla suçlanmasına karşı çıkarak, hiç bir zaman bir Amerikan vatandaşını öldürmediğini, sadece örgütün mesajlarını taşıdığını belirtti. Geyt, Bin Ladin ile yan yana görüntülerinin yer aldığı videolara yönelik ise, kendisine dikte ettirilen sözleri söylediğini öne sürdü.

Bin Ladin'in terör şüphesiyle arandığını bildiğini belirten Süleyman Ebu Geyt, ancak kayınpederinin Afganistan'daki Taliban kamplarına yeni alınanlarla konuşması ricasını yine de nezaketen kabul ettiğini kaydetti.

Ebu Geyt, Bin Ladin'i saldırıların hemen ardından uyardığını, ona Amerikan intikamını tüm şiddetiyle hissedeceğini söylediğini ifade etti.

'Türkiye'de yakalandı'

Usame Bin Ladin'in kızıyla evli olan ve yaklaşık bir yıl önce Ankara'da bir otelde yakalandığı bildirilen Ebu Geyt, ABD'nin Afganistan'daki askerî misyonu sırasında İran'a kaçmıştı.

Ebu Geyt, El Kaide terör örgütünün ABD'de yargılanan en önemli üst düzey yöneticilerinden biri. 11 Eylül 2001 yılında düzenlenen terör saldırısında yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti. 48 yaşındaki Ebu Geyt'in ömür boyu hapsi isteniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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