BAMF kendi koyduğu hedefe ulaşamadı

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) eylül ayı sonuna kadar Almanya'daki tüm sığınmacıların merkezi bilgi bankasına kaydedilmesi ve sığınma başvurularının da alınmış olmasını hedefliyordu. Ancak Bakanlık kendi koyduğu hedefe ulaşmayı henüz başaramadı.

Alman haber ajansı dpa'nın yaptığı bir anketin sonuçlarına göre çoğu eyalette kayıt işlemleri tamamlanmış olsa da özellikle Hessen eyaletinin kayıt sürecinde oldukça geriden geldiği görülüyor.

Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın verilerine göre bu eyalette 870 sığınmacı hala kimlik belirleme işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. Hessen Eyaleti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Stefan Grüttner ekim ayı ortasına kadar eyaletteki tüm kayıt işlemlerinin tamamlanmış olmasının hedeflendiğini söyledi.

Tartışmalı "kolay sistem"

Geçen yıl ülkeye gelen çok sayıda mülteci nedeniyle Bakanlığın kayıt ve sığınma başvurularının kabulünde bu kadar fazla kişiye yetişmekte zorlandığı belirtiliyor.

"Easy System” (kolay sistem) adı verilen uygulamayla ilk etapta bir milyon kadar sığınmacı kimlik belirleme işlemleri yapılmaksızın eyaletlere paylaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı geçen yıl yaklaşık 820 bin kişinin kimlik belirleme işlemlerinin tamamlanarak "çekirdek veri sistemine” kaydının yapıldığını, daha sonra 50 bin kişinin daha kaydedildiğini, ancak bu kişilerin kayıtlarından sonra İskandinav ülkelerine gittiklerini ya da kendi ülkelerine geri döndüklerini bu yüzden de yeni veri sisteminde yer almadıklarını açıkladı. Ayrıca reşit olmayan ve yalnız seyahat eden 20 bin kadar çocuk sığınmacının da henüz sığınma başvurusunda bulunmadığı için sistemde yer almadığı vurgulandı.

"Easy Gap” (kolay boşluk) olarak nitelendirilen sistem, sığınmacıları eyalet düzeyinde tanınıyor, merkezi sistemde ise henüz tanınmıyor olarak gösterdiği için tartışmalara neden olmuştu. BAMF Başkanı Frank-Jürgen Weise konuya ilişkin yaptığı açıklamada eylül ayı ortasına kadar bu boşluğun doldurulmuş olacağını söylemişti.

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dpa, SÖ/BW