Bambi Ödülleri sahiplerini buldu



Berlin'de Stage Tiyatrosu'nda düzenlenen geceye 800 davetli katıldı. Gecede Hollywood'un Oscar ödüllü yıldızı Hilary Swank da Bambi ile onurlandırıldı. İngiliz pop yıldızı Rita Ora da "Uluslararası Pop (Pop International)" dalında altın heykelciği kaldıran sanatçı oldu

Tobias Moretti, ZDF kanalında yayınlanan "Das Zeugenhaus" (Tanık Evi) adlı filmdeki rolü nedeniyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken, "Tannbach- Schiksal eines Dorfes" (Tannbach- Bir Köyün Kaderi) adlı dizide oynayan Henriette Confurius da "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. Komedi dalında Otto Waalkes Bambi'ye değer görüldü. Moda kategorisinde ise Heidi Klum ödül aldı.

Merkel'e teşekkür

Bu yılki Bambi Onur Ödülüne "Honig im Kopf" (Kafadaki Bal) filmindeki performansından dolayı 80 yaşındaki oyuncu Dieter Hallervorden ile filmin yönetmeni Til Schweiger değer görüldü.

Hallervorden, törende yaptığı konuşmada, mülteciler konusundaki çabalarından dolayı Başbakan Angela Merkel'e teşekkür etti.

Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble de Almanya'nın ulusal birliğine ve Avrupa poltikasına katkılarından dolayı "Milenyum Bambi" ile ödüllendirildi. Ayrıca Almanya'da mültecilere yönelik gönüllü çalışmalar yapanların sembolik olarak Bambi ile ödüllendirildiği açıklandı.

Bu yıl 67'inci kez düzenlenen galaya Mesut Özil de sevgilisi Mandy Capristo ile katıldı. Özil, daha sonra Twitter hesabında Capriso ile birlikte Bambi maketinin önünde cep telefonuyla çektiği fotoğrafı, "Mutlu" (Happy) yorumuyla yayınladı.