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BALYOZ'DA REDDİHAKİM TALEBİNE RET İSTANBUL (A.A)

23 Şubat 2011 15:26

-BALYOZ'DA REDDİHAKİM TALEBİNE RET İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davasını yürüten İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin reddedilmesi yönünde bazı sanık avukatlarınca üst mahkeme İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan başvuru reddedildi. ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında çıkarılan yakalama ve tutuklama kararı sonrası tutuklanan sanıklardan aralarında emekli Albay Cemil Temizöz ve Albay Cengiz Köylü'nün de olduğu 10 sanığın avukatlarınca kararı veren İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin üst mahkemesi olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine ''reddihakim'' talepli dilekçeler sunuldu. Talepleri değerlendiren İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda (CMK) belirtilen sebepleri gerekçe göstererek 10 sanık adına yapılan ''reddihakim'' talebini oybirliğiyle reddetti.

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