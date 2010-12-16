-BALYOZ'DA REDDİHAKİM TALEBİ İSTANBUL (A.A) - 16.12.2010 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin görülen davada, bazı sanık avukatları, reddihakim talebinde bulundu. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı sanık avukatlarının, üye hakimler Ali Efendi Peksak, Davut Bedir ve Murat Üründü hakkındaki reddihakim taleplerine yönelik beyanları alındı. Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş da reddihakim taleplerinin değerlendirilmesi için dosyanın üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini istedi. Mahkeme heyeti, duruşmaya kısa bir ara verdi.