Balyoz davasında ilk ‘iade-i itibar’

2010 yılında gerçekleşen Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısında bir üst rütbeye terfi ettirilen ancak terfi kararnamesi hükümet tarafından işleme konmayan Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, “iade-i itibar” kazanacak ilk Balyoz davası sanığı oldu. Helvacıoğlu, terfi kararnamesinin imzalanmaması üzerine Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne (AYİM) gitmiş ve hükümeti yaptığı işlemden ötürü mahkûm ettirmişti. YAŞ’taki terfisinin AYİM’e taşıdığı için açığa alınan Helvacıoğlu, 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce de 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 9 Ekim 2013’te Yargıtay’ın hakkında verdiği karar ile tahliye oldu. Son olarak ise 4. Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Helvacıoğlu’nun beraatını onadı.

Barkın Şık’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Tümgeneral Helvacıoğlu’nun 1 – 4 Ağustos’ta yapılacak YAŞ toplantısında ‘iadei itibar’ alması bekleniyor. 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ döneminde gerçekleşen YAŞ toplantısında, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da imzasıyla tümgenerallikten korgeneralliğe terfi eden Helvacıoğlu’nun kararnamesi daha sonra hükümet tarafından işleme konulmadı. Helvacıoğlu’nun ataması ise korgeneral kadrosuna göre yapıldı.

3 yıl hapis yattı

Önce açığa alınan Helvacıoğlu, daha sonra ise 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Yargılama sonucu 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Helvacıoğlu, 3 sene hapis yaptı. 9 Ekim 2013’te ise Helvacıoğlu Yargıtay kararıyla tahliye edildi. Helvacıoğlu, tahliyenin ardından Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki Denetleme ve Değerlendirme Teftiş Başkanlığı görevine döndü. Korgeneral kadrosundaki bu göreve tümgeneral olarak atanan Helvacıoğlu’nun Balyoz Davası’ndan beraatı ise 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçen hafta onandı.

Sıra YAŞ’ta

4 yıllık hukuk mücadalesinin her aşamasını kazanan Helvacıoğlu’nun dosyası, şimdi 1 - 4 Ağustos tarihleri arasında toplanacak YAŞ’a girecek. YAŞ sonrasında Helvacıoğlu’nun tüm kazanılmış haklarına kavuşması bekleniyor. Helvacıoğlu, Balyoz Davası sanıkları arasında “iadei itibar” hakkını kazanacak ilk isim olacak.