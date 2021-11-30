Ballon d'Or ödülünün değeri ne kadar?

Futbol dünyasının en prestijli ödülünü bir kez daha Lionel Messi kazandı. Ballon d'Or ödülü, Paris'te görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Peki göz kamaştıran Altın Top ödülünün özellikleri, değeri ne kadar?

France Football, futbolun en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen Ballon d'Or'u her yıl veriyor. Peki merakla takip edilen bu ödül ne kadara mal oluyor?

Ballon d'Or, futbol dünyasında bir oyuncunun alabileceği en eski ve en itibarlı ödüllerden biridir. France Football dergisi, gazetecilerinin yaptığı oylamalara göre yılın en iyi oyuncusunu seçiyor.

Ödül, 1956'da Fransız dergisi tarafından organize edilmeye başlandı ve ilk kazananı Stanley Matthews oldu. Derginin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

Ödül ilk dönemlerinde sadece Avrupa ülkelerinde yer alan futbolculara veriliyordu. Ancak 2007'de yapılan değişikle dünyadaki tüm profesyonel futbolcular kapsam içine alındı.

Ballon d'Or ödülünün özellikleri, fiyatı ve ağırlığı

Mevcut Ballon d'Or ödülü; 28 cm yüksekliğe, 22 cm çapa ve yaklaşık 12 kg ağırlığa sahiptir. Top şeklini vermek için kabartmalı iki pirinç plaka vardır.

3 bin eurodan biraz daha yüksek bir değere sahip olan ödül, küresel temsilin şeklini vermek için balmumu benzeri bir malzemeyle doldurulmuş bir küre tasarımında.

Ayrıca France Football logosu ve kazananın ismi de ince altınla ödüle işleniyor. kaplanır.