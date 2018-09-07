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Balkon düşüp öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da 3'üncü kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybedip düşen Zülfikar Tekdemir (42), yaşamını yitirdi

07 Eylül 2018 14:29

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da 3\'üncü kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybedip düşen Zülfikar Tekdemir (42), yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Diphisar Mahallesi\'nde, meydana geldi. Zülfikar Tekdemir, oturduğu binanın 3\'üncü katındaki evinde, balkondayken dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Tekdemir, yakınlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tekdemir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Tekdemir\'in cesedi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 

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