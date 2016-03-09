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Dünya
Deutsche Welle

Balkanların kapısı mültecilere kapandı

Üç balkan ülkesinin daha sınırlarını mültecilere kapatmasıyla Balkan rotası fiilen kullanılamaz hale geldi.

09 Mart 2016 10:42


Türkiye üzerinden kuzeybatı Avrupa'ya giden kaçış yolu fiilen kapandı. Slovenya hükümeti, mültecilerin ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı sadece Slovenya'da iltica başvurusunda bulunacak olanların ve insani nedenlerle sahiplenilmesi gereken mülteci adaylarının ülkeye girebileceklerini açıkladı. Sırbistan ve Makedonya da aynı uygulamaya geçileceğini duyurdu. Sırbistan hükümeti ‘mülteci merkezi' olmak istemediklerini, bu nedenle de Makedonya ve Bulgaristan sınırlarının kapatılacağını ilan etti.

Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Makedonya şubat ayı sonunda günlük kontenjanı 580'e düşürerek ülkeye girişleri önemli ölçüde sınırlandırmıştı. Böylece balkan rotası sonradan gelen mültecilere kapatılmış oldu.

Almanya AB ülkelerinin tek başlarına karar almalarını eleştirmiş ve mülteci krizine birlikte cevap aranması gerektiğini duyurmuştu. Makedonya sınırından geçmelerine izin verilmediği için Yunanistan'ın kuzeyinde biriken mültecilerin sayısı 36 bini buluyor.

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu İzmir'de Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine işaret etmiş ve Ege'nin acı ve umutsuzluk denizi olmaktan çıkarılması gerektiğini söylemişti.

Davutoğlu Brüksel'deki AB – Türkiye zirvesi sırasında Türkiye'den Yunan adalarına geçen mültecileri geri almaya hazır olduklarını ve alınan mültecilerin her biri karşılığında bir Suriyeli mültecinin AB ülkelerine kabul edilmesini istediklerini söylemişti. Zirvenin kapanış bildirisinde AB liderleri öneriyi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirmiş, Ege Denizi'nden Avrupa'ya geçmeye değmeyeceği için insan kaçakçılığının önlenmesine yarayacak olan temel çerçeveyi onaylamışlardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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