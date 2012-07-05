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Dünya

Balinalar bilime av oluyor

Güney Kore heyetinin başkanı Kan Con Suk, Güney Kore açıklarındaki balina popülasyonunun arttığını ve küçük balık rezervlerini tehdit ettiğini belirtti

05 Temmuz 2012 14:17

Japonya gibi Güney Kore de "bilimsel amaçlarla" balina avlamak istediğini açıkladı.

Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'nun (IWC) Panama'da yapılan yıllık kongresine katılan Güney Kore heyetinin başkanı Kan Con Suk, Güney Kore açıklarındaki balina popülasyonunun arttığını ve küçük balık rezervlerini tehdit ettiğini belirtti. Suk, balina avına ne zaman başlamak istediklerini ve kaç balina avlanacağını ise ileri bir tarihte açıklayacaklarını söyledi. Bu arada balinaların korunması için çalışan sivil toplum örgütleri, Güney Kore 'nin bu niyetine sert tepki gösterdi. Güney Kore 'nin Japonya 'nın izinden gitmeye çalıştığını ifade eden çevreciler, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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