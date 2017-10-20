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Spor

Balıkesirspor'a taraftar morali

Hİlmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak Balıkesirspor Baltok, dün akşamki antrenmana gelen bir grup taraftarının ziyaretiyle moral buldu

20 Ekim 2017 16:25

Hİlmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de pazar günü deplasmanda Boluspor\'la karşılaşacak Balıkesirspor Baltok, dün akşamki antrenmana gelen bir grup taraftarının ziyaretiyle moral buldu.
Kırmızı-beyazlı takıma başarı dileyen taraftarlar, Teknik Direktör Can Cangök ve kaptan Nizamettin\'e çiçek verdi. Oyuncularının çok hırslı olduğunu ve Boluspor\'u deplasmanda yeneceklerini söyleyen Teknik Direktör Cangök, \"Her maçımıza final havasında çıkıyoruz. Bu karşılaşmada da böyle olacak. Puan kaybına tahammülümüz yok. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Üç puanı alıp döneceğiz\" dedi.
Balıkesirspor\'da kırmızı kart cezalısı Uğur ve kadro dışı bırakılan Burak Çalık forma giyemeyecek. Öte yandan Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puan silme cezası alan Balıkesirspor\'un yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedildi. 

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