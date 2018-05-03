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Balıkesir'e şehit ateşi düştü

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonda, teröristlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Cemil Erkek'in (32) balıkesir'de ot

03 Mayıs 2018 23:20

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonda, teröristlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Cemil Erkek\'in (32) balıkesir\'de oturan baba ocağına ateş düştü.
TSK’nın Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonundan Balıkesir’e acı haber geldi. Bölgede sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında teröröstlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Cemil Erkek şehit oldu. Balıkesir’in Karesi ilçesi Yağcılar Köyü\'nde oturan Rahim ve bahriye Erkek çiftine acı haberi askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Erkek çifti çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi.
Sarıkamış\'tan geçici görevle Afrin\'e giden şehit Erkek\'in eşi Selma Erkek ile evli olduğu ve 2 çocukları bulunduğu öğrenildi. Selma Erkek ile çocuklarının Sarıkamışta oturduğu öğrenildi.

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