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Spor

Balıkesir'de Çoymak başa döndü

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nden düştükten sonra kapanma kararı alan Best Balıkesir'i yaşatma çabaları sonuçsuz kalan Başkan Gafur Çoymak, yoluna Potanın Yıldızları Spor Kulübü'yle devam edecek

13 Eylül 2017 17:52

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nden düştükten sonra kapanma kararı alan Best Balıkesir\'i yaşatma çabaları sonuçsuz kalan Başkan Gafur Çoymak, yoluna Potanın Yıldızları Spor Kulübü\'yle devam edecek.
Balıkesir\'de 2004 yılında kurduğu aynı isimdeki kulübü 2007-08 sezonundan itibaren sponsor desteğiyle Best Balıkesir adıyla devam ettiren beden eğitimi öğretmeni Çoymak, 5 yıl Türkiye Basketbol Ligi, 1 yıllık Süper Lig macerasının ardından öze döndü.
Organizasyon olarak faaliyetlerini yine Potanın Yıldızları adıyla sürdüreceklerini belirten Gafur Çoymak, şimdilik altyapıda faaliyet gösterecek kulübün önümüzdeki yıllarda kenti yine A takımla en üst seviyede temsil etmeyi hedeflediğini açıkladı.

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