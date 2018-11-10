Balıkesir'de Atatürk anıldı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete intikal edişinin 80’inci yıl dönümü Balıkesir’de törenlerle anıldı.

Atatürk Anıtı\'nda düzenlenen programda çelenk koyma töreni yapıldı. Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Mutlu Pakize Aydemir, Adil Çelik, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, askeri erkan, İlçe kaymakamları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ile öğrenci ve çok vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtına çelenklerin sunumunun ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve hayat durdu. Öte yandan Atatürk Anıt’ındaki tören sonrası Muharrem Öz adında bir vatandaş kürsüye gelerek Andımızı okudu. Törene katılan yüzlerce vatandaş da Öz’e eşlik etti. Salih Tozan Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen etkinliklerde ise Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Ayşenur Demirbaş\'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu \"Saatler Atatürk\'te\" adlı oratoryomu sahnelendi.

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