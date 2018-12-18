Balıkesir Pullusu ile kadın istihdamı hedefi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’e özel bir gelinlik olan Balıkesir Pullusu; Karesi Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün destekleriyle düzenlenen kursla, kadınlar tarafından yıllar sonra yeniden günlük yaşamın bir parçası haline getirildi.

Balıkesir’in merkez Karesi Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kamçıllı Mahallesi\'nde düzenlenen Balıkesir Pullusu kursuna katılan 25 kişi, kursu tamamlayarak sertifikalarını aldı. Sertifika töreninde konuşan İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, kursun kadın istihdamı noktasında önemli bir atılım olduğunu ifade ederek, \"Güzel bir işe imza attığımızı düşünüyoruz. Bu işbirliği katkısı olan herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Balıkesir\'in asırlık geleneklerinden birisi olan Balıkesir Pullusu\'nun Kamçıllı\'da kalkınma ve istihdam yolculuğuna başladığını söyleyen AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, \"Sadece taş döşeyip oyun parkı yapmıyoruz. Genci, çocuğu ve kadınıyla herkesi kapsayan farklı projeleri hayata geçiriyoruz\" açıklamasında bulundu.

ASIRLIK GELENEK YAŞATILIYOR

Unutulmaya yüz tutmuş Balıkesir Pullusu\'nu yaşatmaya ve Kamçıllılı kadınlara istihdam sağlamaya yönelik önemli bir adım attıklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, \"Kamçıllı bugün kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla hep birlikte yanımızdaydı. Bu da projenin hemşehrilerimiz tarafından benimsendiğini gösteriyor\" dedi.

Balıkesir Pullusu\'nun Balıkesir\'in en önemli değerlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, \"Kadınlarımız asırlık bu geleneği çağımıza uygun güncelleyerek ve kullanım alanlarını artırarak aile ekonomisine katkıda bulunacak\" diye konuştu.

Protokol, açılış konuşmalarının ardından kursiyerlere sertifikalarını takdim ederek sergiyi gezdi. Düzenlenen sertifika törenine Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

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