T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balıkçı 'Çomar'

Murat AYDIN/OLTU(Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu İlçesi'ne bağlı Çataksu Mahallesi'nde oturan 20 yaşındaki Hakan Atmaca'nın köpeği, gölde balık yakalıyor

10 Eylül 2017 14:05

Murat AYDIN/OLTU(Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu İlçesi\'ne bağlı Çataksu Mahallesi\'nde oturan 20 yaşındaki Hakan Atmaca\'nın köpeği, gölde balık yakalıyor.
Görenleri şaşkına çeviren Kurzhaar cinsi \'Çomar\' adlı av köpeği Ayvalı Baraj Gölü\'ne götürüldüğünde suya girip yakaladığı balıkları sahibine getiriyor. Hakan Atmaca avda vurulan ve göle düşen kuşları suya girip getirmeye alıştığı için, baraj gölüne her götürdüğünde suya girip yakaladığı balıkları kendisine getirdiğini, böylece balık ihtiyaçlarını 2 yaşındaki \'Çomar\' sayesinde karşıladıklarını anlattı. İlk gördüğünde herkes gibi kendisinin çok şaşırdığını söyleyen Hakan Atmaca, \"Göle her girişinde bir balık getiriyor. Boş çıkmıyor. Bir köpeğin suda çok hareketli olan balıkları yakalaması gerçekten hayret verici\" diye konştu.
Yeğenine ait köpeğin yakaladığı balıkları afiyetle yediklerini söyleyen Engin Atmaca ise, \"Merak eden varsa Ayvalı barajına gelsin ve Çomar\'ın tuttuğu sazan balıkları birlikte yiyelim. Çomar 1 günde yaklaşık 15 balık yakalayabıliyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat AYDINOLTUErzurum DHA ERZURUM OltuMahallesiHakan AtmacaGörenleriKurzhaarAyvalı Baraj GölüBoşBirYeğenineEngin AtmacaAyvalıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24